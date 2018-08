Madagascar: Le pays continue sa lutte contre la corruption

Dans l'environnement mondial actuel marqué par la violence à long terme y compris le terrorisme et les… Plus »

Pour Benjamina Ratovoson, le directeur du BIANCO à Antananarive, la solution passe donc par la mise en place d'un «standard de service». « C'est une sorte de publication instaurant une transparence an niveau de la commune quand à la gestion de la commune: services rendus, droits ou taxes à payer par les citoyens ou les usagers ; et surtout aussi la publication des recettes et dépenses...»

Jusqu'au rendez-vous chez le médecin comme nous l'explique selon Heriniaina, maire de Masindray. « Pour avoir une consultation assez rapide il faut payer aussi ! C'est banal cette combine, ce n'est pas uniquement chez nous, ça se passe dans l'ensemble du pays ! Il faut toujours payer, donner quelque chose, comme une sorte de pourboire ! C'est la tradition: si on ne donne rien, on n'a rien ! »

Le BIANCO, le Bureau indépendant anti-corruption, a organisé ce jeudi 9 août un atelier pour lutter contre la corruption au niveau des communes, l'entité la plus répandue dans un pays à 80% rural. La Grande île figure toujours parmi les pays les plus corrompus du monde. Pour l'année 2017, Madagascar a perdu dix places au classement de l'ONG Transparency International pour atterrir au 155ème rang sur 180, derrière le Cameroun ou l'Ouganda.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.