Sénégal: Présidentielle - Abdoulaye Baldé, député-maire de Ziguinchor, candidat

Pour lui, pas de doute : « les Sénégalais connaissent bien ma probité intellectuelle et morale et je ne pense pas que ce soit une accusation d'une juridiction qui est décriée par tout le monde qui fera que mon nom sera entaché ».

« On a dépassé toutes les règles en matière de procédure », affirme-t-il, avant de rappeler qu'il est « en contrôle judiciaire depuis bientôt cinq ans ». Aujourd'hui, il estime avoir « passé toutes les étapes » et déclare que ses avocats « n'ont aucune nouvelle » du dossier.

Abdoulaye Baldé présente sa candidature à la prochaine élection présidentielle pour, notamment, redresser l'économie et réformer une administration qu'il décrit comme étant politisée. Il veut mettre l'accent sur l'éducation et sceller la paix en Casamance, sa région natale.

