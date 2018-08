Mali: Violences - Des experts de l'ONU recommandent de nouvelles sanctions

Au Mali, à la veille de la fin de la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle,… Plus »

La liste des groupes et des personnalités visés est restée secrète, mais elle ciblerait, parmi les trois parties signataires de l'accord, des individus de rangs intermédiaires. Cela pour envoyer un message clair aux chefs que l'impunité n'a plus cours. Les noms devraient être proposés dans le courant du mois de septembre après le renouvellement du régime de sanctions et l'entrée en fonction du nouveau président malien.

C'est un document qui n'aurait dû être rendu public que le 30 août prochain, soit bien après le second tour de l'élection présidentielle au Mali. Mais les 70 pages du rapport du panel des experts chargés d'identifier les responsables des blocages au processus de paix malien ont fait l'objet d'une fuite dans les médias. Les experts de l'ONU y font un état des lieux critique et ils recommandent la mise en place de sanctions.

