Cote d'Ivoire: Hausse des prestations des cliniques privées - Le ministre de la Santé suspend la décision

Cette situation était de nature à ébranler tout le système sanitaire du pays d'autant plus que les Ivoiriens sont de plus en plus nombreux à se faire soigner dans les établissements sanitaires privés.

Le bras de fer a connu un tour de vis quand, dans un communiqué en date du 31 juillet 2018, l'Asaci a suspendu également le « tiers payant ». En clair, les assurés et autres bénéficiaires devraient faire face à tous les coûts des prestations médicales des cliniques et médecins privés de leur poche. C'est après coup, que leur assureur accepte de rembourser seulement l'équivalent du « tiers payant ». « L'extra », lui, demeure à sa charge.

Ainsi, les patients assurés, en plus de la part convenue avec leur assureur (variable selon l'accord avec l'assureur et désignée par le « tiers payant ») doivent payer, depuis le 1er juillet, « un extra » constitué par la hausse de la prestation médicale.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.