Tunisie: Le plein régime

La filière de transformation des tomates se caractérise par des investissements importants dépensés par les industriels pour l'acquisition d'équipements et pour leur entretien. La filière emploie également des ressources humaines bien formées dans diverses spécialités. Au cours de la campagne de production et de transformation, qui coïncide avec la saison estivale, les unités de production travaillent à plein régime pour traiter les quantités de tomates en attente.

La longue attente des camions remplis de tomates fraîches risque d'avoir des conséquences fâcheuses, surtout si les produits sont exposés à un soleil de plomb. Les tomates risquent d'être avariées, et cela constitue certainement un manque à gagner pour les agriculteurs. Il est nécessaire, par conséquent, de traiter rapidement les tomates destinées à la transformation et d'éviter les files d'attente devant les unités industrielles.

Les professionnels du secteur de la transformation des tomates ont adopté depuis des années déjà une démarche intelligente, consistant à signer des contrats de production (entre les agriculteurs et les industriels), et ce, pour éviter les files d'attente qui sont pourtant toujours visibles lors de la période de la production. Certains agriculteurs ont mis en exergue la limite de ces contrats de production qui n'ont pas toujours donné les résultats escomptés. D'où la nécessité de bien programmer la production en fonction des besoins exprimés pour éviter de se débarrasser des quantités en surplus.

