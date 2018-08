Tunisie: «La France était organisée... »

Si les Bleus de Deschamps ne correspondent pas vraiment aux idéaux prônés par le Catalan, celui-ci reconnaît tout de même aux nouveaux champions du monde "beaucoup de talents, un bon manager et de la présence athlétique", comme il l'explique dans des propos relayés par RMC. Guardiola retiendra également de ce Mondial le sacre d'une "équipe bien organisée, bonne en contre, très forte au milieu, et jeune".

En tant qu'observateur (presque) impartial et référence en matière de science tactique, Josep Guardiola avait forcément des choses à dire sur la Coupe du monde 2018. Alors que la compétition a semblé marquer la fin de l'hégémonie du jeu de possession cher à l'ancien coach du Barça, avec les éliminations précoces des deux derniers champions du monde (Allemagne et Espagne), comment "Pep" a-t-il vécu le triomphe de l'équipe de France, qui s'est davantage construit sur la solidité défensive que sur un jeu offensif chatoyant ?

