Sénégal: Tambacounda - Un château d'eau de 100 mètres cube réceptionné par Mansour Faye

Le ministre rappelle que ces régions et celle de Kédougou ont les taux d'accès en eau "les plus faibles" au niveau national.

Ces réalisations vont contribuer de "manière significative" à améliorer les taux d'accès et corriger les disparités dans les régions de Sédhiou, Kolda et Tambacounda, a indiqué Mansour Faye.

"Ce joyau a pour but de fournir de l'eau potable à cette population de la zone de production de bananes. Et aussi, de réduire les risques de maladies liées à une mauvaise alimentation en eau", a dit Mansour Faye s'adressant aux populations de Adjaf, un village accessible à partir de Gouloumbou par une route latérite.

Cet ouvrage hydraulique a un débit de 50 mètres cube, un abreuvoir, 12 bornes fontaines et polarise les villages de Saré boubou, Saré malédi et Sankagne pour une population de 2 044 personnes.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.