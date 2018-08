Tunisie: La vitesse de croisière

Par ailleurs, on a constaté un retour en force des Anglais (après la levée des restrictions de voyage vers la Tunisie). En effet, on a enregistré 4.561 arrivées en 2018 contre 1.797 en 2017 (soit un taux de +153,8%) et 31.637 nuitées en 2018 contre 11.752 en 2017( soit un taux de +169,2%).

Les Belges reviennent en masse

De même, les Belges sont revenus en masse avec 7.658 arrivées en 2018 contre 4.319 en 2017 (soit + 77,3%) et 65.069 nuitées en 2018 contre 33.928 en 2017 (soit + 91, 8%). Quant à la première position, elle est occupée par les Russes avec, durant la période allant du 1er janvier au 20 juillet 2018, 78.986 arrivées en 2018 contre 52.738 en 2017 (soit +49,8%) et 614.505 nuitées en 2018 contre 444.472 en 2017 ( soit +38,3%).

Les Tunisiens, quant à eux, occupent la deuxième position avec 218.964 arrivées en 2018 contre 190.693 en 2017 (+ 14,8%) et 417.878 nuitées en 2018 contre 372,324 en 2017 (+12,2 %), suivis des Allemands (315.075 nuitées). Quant aux Algériens, ils occupent la 4e position avec 81.805 arrivées en 2018 contre 56.365 en 2017 (+45,1%) et 257.641 nuitées en 2018 contre 174.042 en 2017 (+48%). Les Algériens sont suivis des Belges (65.069 nuitées en 2018) , lesquels sont suivis des Polonais (57.400 nuitées en 2018), des Tchèques (32.982 nuitées) et des Anglais (31.637 nuitées).

Par ailleurs, l'on a enregistré une nette évolution du marché chinois avec 9.455 arrivées en 2018 contre 2.288 en 2017 (+ 313,2%) et 13.259 nuitées en 2018 contre 2.809 en 2017 (+372,0% ). Enfin, nous espérons le retour progressif et en force, au cours des années à venir, des marchés britannique et scandinave pour développer davantage le secteur et assurer son essor d'antan.