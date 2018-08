Algérie: Près de trois millions de quintaux de céréales récoltés à Tlemcen

Tlemcen — Près de trois millions de quintaux (qx) de céréales ont été récoltés dans la wilaya de Tlemcen durant l'actuelle campagne de moisson-battage qui tire à sa fin, a-t-on appris de la direction des Services agricoles (DSA).

La quantité de céréales récoltée, à une quinzaine de jours avant la fin de la campagne, s'élève à 2.802.420 qx, dont prés de 900.000 qx de blé dur, plus de 400.000 qx de blé tendre et presque 1,5 million qx d'orge sur un total de production prévisionnelle de l'ordre 2.817.741 qx, a indiqué Kamel Otmani, responsable au sein de la DSA. La présente campagne, qui se déroule dans de bonnes conditions, a enregistré la collecte au niveau des 23 points de la Coopérative locale des céréales et légumes secs (CCLS), d'une quantité de céréales estimée à plus d'un million de quintaux sur une capacité globale de collecte de l'ordre de 1.948.400, selon la même source.

Pas moins de 291 moissonneuses batteuses, dont 23 provenant des wilayas limitrophes, ont été mobilisées pour cette campagne. Par ailleurs, le responsable a souligné que la production de l'année en cours est nettement supérieure à celle de l'année précédente, qui avait enregistré une production de 1.873.700 quintaux. "Cela s'explique par les bonnes conditions climatiques cette année et la réduction sensible des incendies", a-t-il ajouté. Sur ce dernier point, il a précisé qu'un dispositif spécial "lutte contre les incendies" a été élaboré conjointement cette année par la DSA et la direction de la Protection civile.

Des brigades de lutte contre les incendies ont été installées dans cinq zones couvrant toute la superficie emblavée à travers la wilaya, a-t-on fait savoir. Ce dispositif a permis d'intervenir rapidement dans les zones où se déclarent des feux. Jusqu'à ce jour, 46.05 hectares ont été détruits par les feux contre 107 ha lors de l'année précédente, a-t-il indiqué.