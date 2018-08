Congo-Kinshasa: Elections 2018 - Barbara Kanam affûte ses armes à Kolwezi !

Désormais, Barbara KANAM ne sera plus spectatrice devant différents problèmes et difficultés qui rongent en permanence Kolwezi, sa Ville natale. La chanteuse congolaise s'engage à mettre son intelligence, sa notoriété et son sens d'humanisme au service de la population. Les dernières nouvelles à notre possession renseignent que sa candidature est vivement saluée et soutenue par la population de cette province.

La Diva africaine Barbara Kanam Mutond est aussi candidate députée nationale aux prochaines élections législatives dans son pays, la République Démocratique du Congo. La subliminale de la chanson congolaise a postulé pour le compte du regroupement politique "Le Centre", dans la circonscription de Kolwezi, qui est son fief électoral.

Présentement, elle séjourne avec son staff à Kolwezi pour préparer minutieusement sa base et surtout pour explorer le terrain. Jour et nuit, la chanteuse ne dort pas sur ses lauriers. Elle est à l'écoute de ses frères et sœurs vivant dans cette partie du pays qui est confrontée à plusieurs difficultés sur le plan socio-économique.

Toujours humble, Barbara Kanam ne fait qu'enregistrer les préoccupations de la population et étudie les différents problèmes majeurs qui bloquent le développement de sa province d'origine. La majorité de jeunes et de femmes la soutiennent et se mobilisent déjà derrière cette dame de vision et de conviction. Surtout que sa vision est plus focalisée sur la politique d'encadrement de la jeunesse, à travers des initiatives qui pourront influencer et motiver le changement de comportement des jeunes dans la Capitale et dans les provinces.

Cependant, la patronne de Kanam Music n'a pas encore renoncé définitivement à sa carrière musicale. Sa passion artistique avec son instrument de force qui est sa voix des anges, lui permettra à chaque fois qu'elle aura l'occasion de parler et proposer des pistes de solution à la souffrance de Congolais. Pour la chanteuse, cet engagement politique n'est qu'une expression de son combat pour le droit de la femme, le développement de son pays et le bien-être de la communauté.