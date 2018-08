Algérie: Illizi/ AEP - Trois nouveau forages retenus pour la commune de Bordj El Haous

Une enveloppe de trois (3) millions de dinars a été consacrée sur budget de la wilaya pour ce projet, dont les travaux seront lancés durant la semaine prochaine, a indiqué le vice-président de l'assemblée populaire communale de Bordj El Haous, Zagri yahia. Par ailleurs, 20 aides à l'habitat rural ont été attribués aux bénéficiaires à Taset et ce, dans l'objectif de stabiliser la population de cette région éparse, a-t-on noté. Ces actions permettront l'exploitation des capacités d'eau et la fertilité des sols dans le but de promouvoir l'activité agricole.

