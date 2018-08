Tunisie: Play-off inédit - Deux changements...

Pour la saison du Mondial, l'intention est claire de dégager un peu de temps pour la sélection et pour essayer de terminer le plus tôt possible. En même temps, l'intention est aussi de garantir un grand nombre de matches de façon à améliorer le niveau de la compétition et augmenter le nombre de matchs. Ce sont deux contraintes divergentes. Cette formule 2018/2019 propose les règles suivantes :

- La première phase se déroulera comme auparavant en deux groupes. Le premier groupe est formé de l'ESR, de l'ESG, du CA, du DSG, de la JSM et du CAB, alors que le second groupe est composé de l'USM, de l'ESS, d'ESZ, de la JSK, du SN et de l'ASH. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés directement au play-off et joueront en match aller et retour pour obtenir le bonus.

Le changement principal est que pour les quatre autres places pour le play-off, ce sera des matches à élimination directe aller et retour croisés (2e du groupe A contre 3e du groupe B). Pour les deux derniers classés de chaque groupe, ils passent directement au play-out.

- Les quatre premiers du play-off passent au super play-off et jouent en croisé (le 1er contre le 4e, le 2e contre le 3e). Le changement est que cette fois le vainqueur doit gagner trois matches.

- Pour le play-out, le dernier est relégué directement en Nationale B, alors que pour la seconde place de relégué, il y a un barrage entre l'avant-dernier du play-out, ainsi que les 2e et 3e de la Nationale B. Un tournoi triangulaire est organisé pour désigner s'il y a un relégué ou un promu.

Des interrogations...

Cette nouvelle formule est-elle celle qui va garantir une amélioration de la qualité du championnat et ainsi plus d'équilibre ? Sur le fond, il n'y a pas un changement radical. On a toujours cette première phase qui se joue sur deux groupes. Mais la qualification au play-off est le seule point qui a été transformé. Un seul club de chaque groupe passe directement au play-off, et les autres le feront après des matches barrages. Est-ce logique ? Est-ce «juste» ?

Une équipe s'y prend tôt et joue 10 matches à la première phase, et qui se classe 2e n'est pas sûre de passer au play-off. Elle peut, sur deux matches, perdre tout ce qu'elle a capitalisé depuis la première phase au profit d'une équipe qui a commencé tard et qui s'est classée 5e (avant-dernière) de la première phase. Une autre preuve que la formule ne récompense pas les équipes régulières est ce match entre les deux leaders à la première phase pour l'octroi du bonus. Une des deux équipes, qui a, pourtant, eu le mérite de terminer première, devra passer au play-off comme si elle n'a pas terminé à la première place.

Le seul point intéressant, à notre avis, est que le vainqueur en demi-finale et en finale du super play-off doit gagner trois et non deux matches. C'est plus «juste» et ça devra être le meilleur sans doute. Plus de matches musclés pour le titre, ça ne fera pas du bien pour le niveau du championnat. Encore faut-il bien que l'on essaye, du côté de la Ftbb, de penser à d'autres formules plus équilibrées et surtout plus justes. On est en train jusqu'à maintenant d'ignorer les efforts de celui qui commence tôt sa préparation.

La saison est très longue, alors que les choses sérieuses commencent tard. Cette année, on ne devra pas assister à un championnat à deux vitesses. L'ESR, tenant du doublé, passe par une crise administrative, alors que les autres favoris classiques ont eux aussi des problèmes financiers. Deux joueurs internationaux ont déjà quitté le championnat : Ben Romdhane et Abada. Et la liste peut s'allonger si les problèmes des clubs persistent. La sélection messieurs est l'arbre qui cache le forêt. La saison commencera le 29 septembre prochain.