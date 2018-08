Congo-Kinshasa: Candidat à la présidentielle - Jean-Paul Moka dévoile son plan de développement

A la question de savoir s'il a eu des explications claires en ce qui concerne la machine à voter et les 10 millions d'électeurs sans empreintes digitales, le Professeur Moka a indiqué qu'au sujet des électeurs sans empreintes digitales, Corneille Nangaa lui a dit qu'en 2006 comme en 2011, il n'y a jamais eu d'empreintes sur les cartes d'électeurs. Lorsqu'il faut voter on ne vérifie pas les empreintes digitales mais plutôt la photo, le nom et le numéro de la carte.

Ainsi, il a déposé le mardi 7 août à la veille de la clôture des Bureaux de Réception et de Traitement des candidatures (BRTC) sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre 2018 selon le calendrier publié par la Commission Electorale Nationale Indépendante le 5 novembre 2017. Avec son «Plan Moka», un projet de société de 100 milliards USD étalés sur une année, il veut lutter contre le chômage, la corruption et d'autres antivaleurs qui font reculer le pays.

