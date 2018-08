Algérie: Football - "Nous allons proposer au bureau fédéral la relance de la Coupe de la Ligue" (Medouar)

L'ancien porte-parole de l'ASO Chlef a ajouté que "le dossier de la Coupe de la Ligue n'est qu'une proposition avant son étude. Nous allons essayer de mettre quatre ou cinq équipes par poule, une sorte de préparation pour la nouvelle saison. Toutefois, cette compétition n'est possible qu'à la seule condition d'avoir des sponsors susceptibles de prendre en charge et la compétition et les clubs participants".

"J'avais déclaré auparavant que la LFP songeait à la relance de la Coupe de la Ligue pour la saison 2019-2020 à travers la présentation d'un dossier à la FAF", a déclaré le président de la LFP, invité du forum de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens au complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Le premier responsable de la LFP estime que la Coupe de la Ligue, programmée en début de saison, aiderait "grandement" les clubs à bien préparer le championnat national et la coupe d'Algérie, comme elle donnerait également un "plus" au football algérien.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.