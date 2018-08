Sénégal: Le général Cheikh Sène prône "la prévention et l'anticipation" pour garantir la sécurité

Qui témoigne que le nouveau chef de la gendarmerie "est un brillant officier, dévoué et loyal qui a passé ses plus belles années au service de la Nation caractérisées par une alternance entre les postes personnels (...)".

"La gendarmerie nationale joue et va jouer davantage un rôle central dans l'appareil de défense et de sécurité de notre pays" a, pour sa part, clamé le ministre des Forces armées, Augustin Tine.

"Seuls des personnels qualifiés et bien équipés peuvent, pendant des circonstances difficiles, faire face à la situation et répondre aux attentes des autorités et des populations", a-t-il souligné.

"C'est le moyen le plus efficace pour produire une sécurité qui ne compromette pas la liberté" a fait valoir le général de division Cheikh Sène, laissant entendre que "la gendarmerie doit jouer un rôle de premier plan dans la protection des infrastructures et des ressources clés".

Ajoutant qu'"elle (gendarmerie) doit demeurer la force la plus efficace pour maintenir la tranquillité du pays et assurer une surveillance sur tout le territoire national".

"La gendarmerie a toujours été et restera une force humaine, son action résulte de la combinaison d'équipements adaptés et de ressources humaines compétentes", a-t-il fait remarquer.

Dakar — Le nouveau Haut commandement de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général de division Cheikh Sène a dit, jeudi à Dakar, sa volonté de faire des efforts sur la "prévention et l'anticipation", afin de produire une "sécurité qui ne compromette pas la liberté".

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.