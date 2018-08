Algérie: Tlemcen - Campagne de sensibilisation sur la fièvre aphteuse

Tlemcen — La Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) de Tlemcen a lancé une campagne de sensibilisation sur la fièvre aphteuse au profit des éleveurs du bétail, a révélé jeudi son responsable. La campagne animée par des cadres et des vétérinaires locaux de la Caisse ont ciblé des éleveurs de bétail assurés et non assurés pour leur fournir tous les conseils préventifs afin d'éviter des risques de propagation de la fièvre aphteuse aux bovins, ovins et caprins, a indiqué Dali Khadir.

Le responsable a souligné que durant cette campagne, deux sorties sont organisées chaque semaine à travers différentes communes de la wilaya pour tenir des rencontres avec des éleveurs et les sensibiliser sur l'hygiène au sein des étables, la vaccination, l'alimentation saine, l'utilisation de bâtiments pour l'élevage de bétail conformes aux normes, l'installation de bassins d'eau pour les assainir et autres méthodes de protection de cette ressource animalière.

Cette opération, qui précède l'Aid El Adha, a permis d'inspecter des troupeaux de bétail par des vétérinaires pour confirmer qu'ils ne sont pas atteints de la fièvre aphteuse et prendre les mesures préventives en cas de détection d'un symptôme, à savoir l'isolement, l'abattage et aviser des services vétérinaires de la direction des Services agricoles. M. Khadir a ajouté que cette campagne est une occasion pour sensibiliser des éleveurs non assurés sur l'importance d'assurer leur patrimoine animalier en leur accordant tous les avantages et facilités par la CRMA, dont des bonifications et le versement par facilité.