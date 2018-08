Ile Maurice: Opération crackdown - Sept personnes interpellées à Plaisance

Le bonheur n'est plus considéré comme un sujet religieux ou social. Il entre aujourd'hui dans le domaine… Plus »

Chez Westley Gaspard, 15 sachets de cannabis et la somme de Rs 6000 ont été retrouvés. Yannick Axel Laurent Agatine, 23 ans était en possession de 209 graines de cannabis et Rs 11,450. Muhammad Nail Moutou, âgé de 22 ans, a été coffré pour possession de drogue synthétique car il en avait deux doses sur lui.

Quatre personnes ont été arrêtées pour trafic de drogue. La plus grosse saisie a été faite chez Alvino Maurizio Steward Labonne, 21 ans, où 496 grammes de drogue synthétique et 29 doses d'héroïne ont été retrouvés. Quant à Brandon Phokeerdas, 24 ans, il a été arrêté avec 19 doses d'héroïne, quatre doses de drogue synthétique et la somme de Rs 5350.

Lors d'une opération crackdown de l'Anti Drug Smuggling Unit (ADSU) à Plaisance, Rose-Hill ce jeudi 8 août, sept personnes ont été interpellées et plusieurs doses d'héroïne et de drogue synthétique ont été saisies.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.