Tunisie: Pas de recours aux importations

Une conférence de presse a été tenue hier au siège du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche par M. Samir Taieb, ministre de ce département. Selon les données disponibles, les services compétents audit ministère et coordination avec les structures professionnelles ont effectué un recensement des ovins au cours de la seconde moitié du mois de juin 2018. Les statistiques ont montré que 1.390.000 têtes ovines sont disponibles contre 1.211.000 têtes ovines au cours de 2017, soit une évolution de près de 15%.

A noter que cette année, les ovins destinés au sacrifice n'ont pas été importés, et ce, pour la deuxième année consécutive vu le nombre suffisant des ovins sur le marché local, ce qui permet de satisfaire les besoins du marché. Cette année, on compte 459.300 moutons, 783.950 grands moutons et 164.790 chevreaux. Pour préserver la durabilité de la filière en tenant compte du pouvoir d'achat des citoyens, le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec les structures professionnelles, défini le prix de référence de vente des bêtes de sacrifice dans les points de vente organisés.

Points de vente contrôlés

Les bêtes de mois de 40 kg vif sont vendues à 11.5 dinars le kg et celles qui pèsent plus de 40 kg vif sont écoulées à 11 dinars le kg. Dans le cadre de la poursuite de l'exécution de la stratégie nationale mise en place par le ministère de l'Agriculture au cours de l'année dernière, il a été possible d'aménager des espaces pour vendre les bêtes contrôlées. Ces points de vente ont été généralisés à tous les gouvernorats en vue d'éviter les ventes anarchiques et lutter contre la contrebande et le vol. Ainsi, 136 points de vente répartis à travers 19 gouvernorats ont été aménagés contre 48 dans 18 gouvernorats au cours de l'année dernière.

Par ailleurs, le ministère a mobilisé, en coordination avec les parties concernées, un contrôle vétérinaire représenté par 367 vétérinaires ainsi qu'un effectif sécuritaire dans les points de vente précités. Certains conseils sont prodigués aux consommateurs pour éviter des problèmes lors de l'Aïd. Ces derniers peuvent contacter les services vétérinaires par téléphone au cas où ils constateraient des anomalies sur la viande comme, par exemple, leur aspect verdâtre dans certaines parties de la viande, ce qui signifie que celle-ci est infectée par des bactéries.

Les consommateurs peuvent demander des analyses pour s'assurer que la viande est saine. Les échantillons sont acheminés vers les laboratoires légaux pour effectuer les analyses en question. Selon l'enquête sur le terrain, près de 140 cas de moutons malades ont été constatés, ce qui signifie que le phénomène est limité à certains gouvernorats. Les analyses ont montré aussi que certaines bêtes sont touchées par la bactérie « Clostridium perfringens pseudomonas spp ». Les analyses chimiques sont négatives pour les anabolisants.

S'agissant des ressources en eau, du 3 au 6 août 2018, on constate que les apports ont été importants, notamment dans les régions du Nord et du Centre suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues en un laps de temps très court. Ainsi, dans le gouvernorat de Béja, on a enregistré 90 mm à Béja, 74 mm à Teboursouk, 54 mm à Mejez El Bab. Au gouvernorat du Kef, les apports sont de 50 mm à Sakiet Sidi Youssef, au gouvernorat de Siliana, les quantités d'eau sont de 83 mm à Bouarada contre 50 mm à Tunis, 93 mm à Grombalia, 67 mm à Menzel Bourguiba, 77 mm à Kairouan, 74 mm à Ouslatia, 51 mm à Sousse, 114 mm à Chebba, 66 mm à Kerkennah.