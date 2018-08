Angola: L'Assemblée nationale institue le 23 mars comme fête nationale

Luanda — L'Assemblée nationale a adopté jeudi un projet de loi instituant le 23 mars, Journée de la Libération de l'Afrique Australe, comme férié national, et le 15 janvier, Journée de l'Ancien Combattant et Vétéran de la Patrie, célébration nationale sans suspension de l'emploi, avec des votes contre de l'opposition.

Le vote définitif modifiant la Loi sur les jours fériés et les dates de célébration nationale a eu lieu au cours de la 3e Réunion plénière extraordinaire de l'Assemblée nationale, présidée par le président de cet organe de souveraineté, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Le document n'a pas recueilli de consensus et a provoqué un débat de rupture au Parlement, principalement par rapport au 23 mars et au 15 mars et a obtenu 156 voix pour (MPLA), aune abstention et 56 voix contre de l'opposition (FNLA, PRS, CASA-CE et UNITA).

Voici les Fêtes Nationales

1er janvier (Jour de l'An), 4 février (Journée du début de la lutte armée de libération nationale), 8 mars (Journée internationale des droits des femmes), 23 mars (Jour de libération de l'Afrique australe), Journée du carnaval, le 4 avril (Journée nationale de la Paix et de la Réconciliation), le Vendredi saint, 1er mai (Journée internationale du travail), 17 septembre (Journée nationale du Fondateur de la Nation et de l'héros national), le 2 novembre (Journée des défunts), le 11 novembre (Jour de l'Indépendance nationale) et le 25 décembre (Noël et jour de la famille).

Dates de célébrations

4 janvier (Journée des Martyrs de la Répression nationale), le 15 janvier (Jour de l'Ancien Combattant et Vétérans de la Patrie), 2 mars (Journée de la femme angolaise), le 15 mars (Journée de l'expansion de la lutte armée de libération nationale), le 14 avril (Journée de la jeunesse angolaise), le 25 mai (Journée de l'Afrique), le 1er juin (Journée internationale de l'enfance) et 10 décembre (Journée internationale des droits de l'homme).