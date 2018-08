Algérie: GN - Poursuite de la campagne de sensibilisation aux accidents de la route à Alger

Dans le cadre des actions de sensibilisation, des dépliants et circulaires mettant notamment en garde contre les dangers liés à l'excès de vitesse et aux manœuvres dangereuses sont distribués aux conducteurs au niveau de cet axe routier, à l'entrée Est de la capitale où le trafic routier est très dense, a déclaré à l'APS le capitaine Samir Belghit de la section territoriale de sécurité routière de Reghaïa.

Dans le cadre des objectifs tracés par la Gendarmerie nationale au titre de cette campagne, notamment la réduction des accidents de la route, à travers l'intensification de l'action préventive et la prise de mesures coercitives, les éléments de ce corps de sécurité veillent à sensibiliser les citoyens à l'importance de respecter le code de la route, en association avec tous les acteurs activant sur le terrain, à l'instar de la protection civile, la Direction des travaux publics et des transports et le mouvement des Scouts musulmans algériens (SMA), ajoute la responsable.

Alger — La campagne de sensibilisation aux accidents de la route, lancée en juillet dernier à Alger, par le groupement territorial de la Gendarmerie nationale, au profit des usagers de la route au niveau des différents "points de contrôle et barrages fixes", se poursuit dans le but de réduire les accidents de la circulation qui font chaque année des milliers de victimes, a affirmé, jeudi, le sous-lieutenant Ikram Benguitoun, présidente de la cellule de communication auprès du Groupement.

