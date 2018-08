Tunisie: «Jet-ski » tout près des baigneurs !

Les loueurs de ces engins, les surfeurs, inconscients, ne prennent pas les mesures de sécurité au sérieux ! Ceux qui pratiquent ce sport n'hésitent pas à rouler à une vitesse incroyable au large de la mer et, de plus, tout près des baigneurs ! Résultat ? Des baigneurs effrayés et des surfeurs qui courent un vrai risque de se cogner contre un festivalier et lui coûter la vie.

N'oubliant pas qu'il y avait à peu près deux ans, un drame pareil s'est produit lors de l'utilisation d'un « quad » au bord de la plage, ce qui a coûté la vie d'une jeune maman de deux enfants alors qu'elle était en train de se bronzer tranquillement au bord de la plage.

Ce phénomène de location de ces monstres de mer, surtout pour les amateurs qui ne savent pas les manipuler et, de plus, ils passent tout près des baigneurs mettant leur vie en danger, devrait être interdit ou au moins leur apprendre à respecter les règles de base afin de préserver la vie des baigneurs et éviter des drames de ce genre.