Tunisie: Vers un nouvel outil d'évaluation du système de contrôle des aliments

Cet atelier a servi de cadre à la présentation de cet outil qui viendra renforcer les instruments d'évaluation et de contrôle de tous les maillons de la chaîne de contrôle des aliments existants.

Les participants ont pu, ainsi, s'informer sur l'efficacité de cet outil qui s'aligne sur les principes du Codex et des pratiques internationalement connues.

Grâce à ce nouvel instrument, les compétences et les professionnels du secteur pourront évaluer avec beaucoup de rigueur et de précision et de manière transparente et structurée la performance du système de contrôle de toute la chaîne alimentaire en amont et en aval.

Cet instrument, qui est le seul à permettre une analyse globale du système, a été testé de manière concluante dans plusieurs pays dont le Maroc, la Gambie, la Zambie, la Sierra Leone, le Zimbabwe... .

Le coordinateur de la FAO pour l'Afrique du Nord, Michael Hage, et Représentant pour la Tunisie a mis l'accent sur le fait que ce projet entre dans le cadre de l'objectif de la sécurité alimentaire et du développement durable. « La sécurité sanitaire des aliments et leur contrôle sont des domaines de travail de longue date pour la FAO et l'OMS. Les deux organisations ont élaboré des directives pour renforcer les systèmes nationaux de contrôle des aliments ainsi que des approches pour soutenir l'amélioration continue au niveau des pays », a-t-il souligné au cours de cet atelier.

Les participants ont pu s'informer et se familiariser avec ce nouvel instrument d'évaluation et de contrôle en estimant notamment la portée qu'il aura dans l'avenir du système de la sécurité alimentaire en Tunisie. Il reste aux autorités d'approuver et valider ce nouveau processus d'évaluation.