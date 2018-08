Tunisie: Les parents et les libraires ne sont pas encore prêts

À cet effet, il a, déjà, prévu d'éditer les 340 titres officiels en 15 millions d'exemplaires. D'ores et déjà, on peut estimer que quelque 13 millions de ces manuels sont prêts à être écoulés sur le marché. D'ailleurs, plus de 20 % des manuels édités ont été vendus. La distribution de grandes quantités de ces livres est en train de s'effectuer quotidiennement grâce aux moyens propres du CNP.

Ce dernier s'attend à une certaine affluence des libraires aussitôt que les dépenses des vacances d'été et de l'Aïd seront terminées. Car, il faut le dire, les familles tunisiennes sont, pour le moment, accaparées par les préparatifs intenses en vue d'affronter les fêtes de l'Aïd El Kébir.

Les quelque 4.500 libraires, pour leur part, attendent que les acheteurs soient prêts matériellement pour commencer l'acquisition des fournitures scolaires.

Au sujet du papier utilisé pour la confection de ces livres, M.Belgacem Lassoued, directeur général du CNP, nous a affirmé que, malgré quelques difficultés d'approvisionnement au début, tout s'est bien déroulé, par la suite. Le rythme de travail prévu a été respecté. Il est vrai qu'il existe quelques problèmes concernant la pénurie du papier. Cela pourrait se répercuter sur les fabricants de cahiers. Selon, M.Belgacem Lassoued, 5.000 tonnes de papier ont été nécessaires pour la confection des manuels et environ 4.500 autres le seraient pour les cahiers.

Le directeur général du CNP souhaite, toutefois, qu'il y ait plus de fluidité dans la fourniture de cette matière de base et qu'elle soit disponible un peu plus tôt pour que le tirage des manuels se fasse dans des délais plus appropriés.