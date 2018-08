Algérie: Le pays souhaite que la prochaine réunion sur le Yémen inaugure une nouvelle ère de paix et de stabilité (MAE)

Alger — L'Algérie a formé le vœu, jeudi, par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangère, Abdelaziz Benali Cherif, que la prochaine réunion sur le Yémen, prévue à Genève le 6 septembre prochain, puisse inaugurer une nouvelle ère de paix et de stabilité dans ce pays.

À une question de l'APS sur les derniers développements au Yémen, le porte parole du ministère des Affaires étrangères, tout en rappelant "les positions constantes de l'Algérie qui n'a de cesse œuvré en faveur d'un règlement pacifique par le dialogue et la négociation de la crise au Yémen et son soutien aux efforts menés par l'ONU, à travers l'Envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU", a estimé que cette guerre "n'a que trop duré et a exprimé son regret et sa consternation devant la perte de nombreuses vies humaines, notamment parmi les civils innocents et spécialement les femmes et les enfants".

M. Benali Cherif a formé le vœu que la prochaine réunion sur le Yémen, prévue à Genève le 6 septembre prochain, "puisse inaugurer une nouvelle ère de paix et de stabilité pour le peuple frère du Yémen".