Tunisie: Formation et stages avant le recrutement

Il est précisé dans l'article 2 que les admis à ce concours externe sont recrutés à partir du 15 septembre 2019 dans le grade de professeur de l'enseignement secondaire ou dans le grade de professeur au corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique. Ils auront un statut de stagiaire de première année durant lequel ils subiront une période probatoire organisée par l'administration afin de les préparer professionnellement et pédagogiquement à enseigner dans les établissements du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire.

Le stage en question se déroulera en deux étapes. La première aura une durée de 3 mois. Elle sera réservée à la formation théorique dans les centres régionaux de l'éducation et de la formation continue à partir du mois d'avril 2018. La deuxième s'étalera sur 9 mois à partir du 15 septembre 2018 jusqu'au 30 juin 2019 pour assurer des activités pratiques dans les établissements éducatifs. Ce sont les cadres pédagogiques qui auront la charge de superviser cette opération. Les stagiaires auront à élaborer une leçon avec l'assistance du professeur de la discipline concernée et enseigner pour des périodes conjoncturelles.

Les participants à la deuxième période réservée à la formation pratique bénéficieront d'une indemnité brute de 400 dinars soumise à la retenue au titre des cotisations au régime de la retraite et de la prévoyance sociale.

Ils bénéficieront, en outre, durant la formation théorique, des services des centres régionaux de l'éducation et de la formation continue et des services des restaurants scolaires.

Sur un autre plan, ces stagiaires sont tenus d'appliquer les devoirs assignés aux fonctionnaires et de respecter les règlements internes des centres régionaux de l'éducation et de la formation continue et des établissements éducatifs.

Une présence d'au moins 12 heures par semaine est obligatoire. D'autres obligations sont, également, au programme comme le fait d'assister aux journées de formation pédagogique, durant la phase pratique. Ils sont, par ailleurs, tenus d'effectuer le nombre d'heures d'enseignement qui leur sont confiées.

L'article 8 du décret gouvernemental stipule qu'un contrat sera signé avec les participants pendant la période probatoire pratique. Ceci leur conférera la qualité d'agents contractuels conformément à la législation et les réglementations en vigueur et bénéficieront, par conséquent, de la couverture sociale durant cette période.

Lors de la fin des deux périodes probatoires, les participants seront classés par ordre de mérite dans chaque discipline en se basant sur les résultats du concours d'accès au cycle de formation ainsi que sur la note attribuée par l'inspecteur pédagogique durant la période de formation pratique. Ce classement servira pour le choix des postes d'affectation.