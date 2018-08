Algérie: Football - "Le début du professionnalisme en Algérie était tordu" (Medouar)

Et de conclure : "En 2007 et 2008, les clubs algériens avaient-ils des sociétés ? Elles avaient seulement des contrats professionnels. Je voudrais préciser une chose : pour prendre part à une compétition internationale, il fallait disposer seulement d'un contrat professionnel".

"Nous avons besoin d'une commission mixte chargée de revoir le dossier du professionnalisme. Et j'affirme que la Fifa n'avait aucune relation avec l'instauration du professionnalisme en Algérie. Certains continuent de croire que si nous n'avions pas adopté le professionnalisme en 2010, nous n'aurions jamais disputé la Ligue des champions d'Afrique ou la Coupe de la Confédération. Ce sont des choses erronées. Les pays voisins prennent part jusqu'à ce jour à ces compétitions avec des clubs amateurs et sans sociétés sportives par actions", a encore souligné Medouar.

