Sénégal: CMU - Fatick a enregistré un taux de pénétration des mutuelles de santé de 80% (officiel)

En outre, il a indiqué, que "222.473.000 frs CFA ont été distribués en 2018 aux mutuelles de santé de Fatick au titre du remboursement des politiques sanitaires de gratuité et 261.520.000 francs CFA ont été octroyés pour la même année aux mutuelles de santé en guise de subventions générales et ciblées".

"Ces performances ont été obtenues grâce à la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes, à savoir les partenaires techniques et financiers, les collectivités territoriales, les autorités administratives, les ONG et les bonnes volontés", a expliqué Dr Daff lors d'un CRD axé sur le bilan de la CMU dans la région.

Le taux de pénétration des mutuelles de santé de Fatick est de 80% et celui de couverture chez la population est à 33%, soit pour un nombre total de 277.083 adhérents et bénéficiaires, a dit le docteur Bocar Mamadou Daff.

