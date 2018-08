Algérie: L'artisanat traditionnel du Sud à l'honneur à Oran

Ainsi, plusieurs tentes traditionnelles sont dressées sur l'esplanade de Sidi M'hamed, invitant les visiteurs à découvrir divers objets de l'artisanat d'art issus de la poterie, de la sculpture sur bois, de la maroquinerie, de la décoration au sable, et d'autres articles tels les instruments de musique traditionnels. Des soirées musicales sont également animées dans le cadre de ce même rendez-vous culturel, avec la participation de différentes troupes venues de Bechar et Ouargla.

L'esplanade de Sidi M'hamed, dans le prolongement du boulevard du Front de mer, abrite cet événement qui permet de mieux faire connaître la diversité et la richesse du patrimoine culturel algérien. "Notre patrimoine, notre identité" constitue le slogan de cette manifestation artistique inscrite au titre des échanges culturels entre les différentes villes du pays, a indiqué le chargé de la communication auprès de l'ONCI, Abdelhamid Bouhala. "Le patrimoine culturel et artistique de l'Algérie est le reflet par excellence de l'identité nationale", a-t-il souligné, insistant sur l'intérêt de ce type de rencontres qui valorisent le savoir-faire ancestral dans les différents segments de l'art.

