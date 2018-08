Cote d'Ivoire: Fernand Dedeh - « Ouattara prend définitivement le costume de l'Houphouetisme et sort de l'esprit du golf »

Il rappelle le discours de Houphouet-Boigny en 1982... J'étais lycéen. Les vagues montaient. Grosse contestation. Gbagbo et Simone étaient là encore les pions de la contestation. Houphouët-Boigny donne l'impression d'être acculé. Ou bien il est acculé. En ce moment-là, il manie le bâton et la carotte. Il montre sa disponibilité à entendre les murmures, les angoisses et les non-dits des Ivoiriens. Houphouët met tous les rieurs de son côté. «Je vous ai écoutés. J'avais proposé la double-nationalité. Vous ne m'avez pas suivi. Je vous ai écoutés.»

Il le répète au moins deux fois dans ce discours. Il rappelle Houphouët-Boigny en ce moment précis et prend définitivement le costume de l'Houphouetisme, idéologique pratique et pragmatique.

Au-delà des questions politiques et humanitaires qui occupent les devants des commentaires, pour moi, la force et l'intérêt du « Ouattara nouveau » est dans sa disposition à « écouter le peuple ».

Copyright © 2018 L'Intelligent d'Abidjan. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.