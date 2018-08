Congo-Kinshasa: Retour en force sur scène d'un vieux Léopard / Députation nationale - le Prof. Timothée Katanga Mukumadi réclamé à Lusambo !

Désormais, c'est l'atmosphère «faites-place» qui meut dans la course à la députation nationale de cette fin d'année. Ayant annoncé sa retraite politique devant les médias congolais, témoins oculaires de cette scène en 2011, voilà que des cris lui sont venus des notables du Sud Sankuru, lui demandant de remettre les gants, pour refouler l'arène politique.

Timothée Katanga Mukumadi Yamutumba, Professeur depuis plusieurs décennies à la Faculté des Sciences Economiques de l'Université de Kinshasa, revient avec force sur la scène politique. Brillamment élu à Kabinda en 2006, pour la nationale du 23 décembre prochain, c'est à Lusambo que le Fondateur de Basokin, une fois élu par ceux-là même qui l'ont tiré de sa retraite paisible, ira paître l'herbe.

Fort d'une carrière politique incommensurable et héritier d'un savoir-faire sans conteste dans son domaine qui, du reste, lui a valu éloges et toutes autres formes de plébiscite du temps de Mobutu, l'ancien Ministre de l'Economie, des Finances voire des PME, PDG de Petro Zaïre, Ambassadeur... , a déposé peu avant la clôture des BRTC le 8 août dernier, la candidature que tous les siens réclamaient à très haute, vive et intelligible voix.

Son annonce de candidature reprise noir sur blanc, par votre journal, dans les lignes qui suivent.

Annonce de Candidature par le Prof Katanga Timothée Mukumadi Yamutumba.

A la suite de la démarche menée auprès de lui par les notables du bassin du Sud Sankuru originaires principalement de Mpania Mutombo, de Lusambo, de Basubukie, de Kifuenkese et de Milela, il a plu au Prof. Katanga, Député honoraire et Président de la Fondation Katanga Mukumadi Yamutumba, FKAMY en sigle, de reconsidérer sa position quant à son implication à nouveau dans la pratique de la politique en RDC.

La démarche des notables quant à son nouveau come-back en politique était toutefois assortie de deux conditions majeures :

Ne plus militer dans un parti politique ou encore moins dans un regroupement politique se réclamant d'une autorité morale quelconque car, pour un chrétien averti, «seul Dieu peut être considéré comme étant l'unique autorité morale ainsi que sa propre conscience». Dès lors, comment pourrait-on accepter de voir le Professeur Katanga, initiateur de «MUSONGE MUKIELENGIE» marcher contre Dieu et sa conscience ?

Faire de son mieux afin de préserver la dignité et l'honneur du Peuple songye dont il est un des dignes fils ainsi que la promotion des valeurs morales de la Démocratie chrétienne que sont, entre autres, la liberté, le respect de l'être humain, les droits de l'homme, la fraternité, l'aide aux plus démunis, le pluralisme idéologique, etc... Rappelons ici que la démocratie chrétienne est un courant de pensée politique et religieuse qui s'exprime en Europe à partir de la fin du XIXe siècle. Concrètement, les démocrates-chrétiens placent l'homme au centre des préoccupations et considèrent que l'Etat doit conserver un pouvoir d'intervention dans la société, notamment dans l'économie.

Les notables tous membres du comité populaire du bassin du Sud Sankuru ont également tenu :

A remercier la population de la province de la Lomami, en général, et celle du territoire de Kabinda, en particulier, pour l'élection, au nom du Busongye, du Prof. Katanga à la députation nationale en 2006.

A rappeler sous forme de demande spéciale la reprise du combat politique et du combat en faveur du développement de la Lomami et du Sankuru en RDC car depuis votre silence ; le peuple songye ne se retrouve plus.

A rappeler également qu'il est fait interdiction au Prof Katanga de militer soit dans un parti politique, soit dans un regroupement politique en préservant ainsi sa liberté d'action et son indépendance d'esprit.

A instruire le Prof Katanga à consacrer le restant de sa vie à combattre la pauvreté au sein de la population locale par l'auto-prise en charge à travers sa Fondation Fkamy.

D'où la nécessité de se présenter seul comme candidat indépendant.