Burkina Faso: Période de soudure dans la Kossi - Le «gnougou» comme alternative à Soin

Sur un ton humoristique qui cache mal son amertume, Bakary Konaté, un habitant de Soin, tente de mieux dépeindre la situation alimentaire dans son village : « Si vous étiez arrivé plus tôt, vous auriez vu plusieurs femmes cueillir les feuilles de gnougou (NDLR : plante herbacée qui pousse aux alentours des concessions) ». De nombreuses familles sont actuellement dans le dénuement total et ne savent à quel saint se vouer. Alors le gnougou mélangé à de la farine de mil permet de "gonfler" la marmite. Cette recette est prisée, surtout dans les familles nombreuses. Certains chefs de famille sont contraints de vendre leur bétail pour acheter des vivres. Cette année est très dure pour nous. On ne sait que faire si ce n'est s'en remettre à Dieu ».

Plus loin, sous un karité, Awa Barro vanne du mil. C'est le fond du grenier, et la priorité est accordée aux enfants, selon la jeune dame.

