Algérie: Lancement du transfert de bonbonnes d'eau Zemzem vers les aéroports algériens

DJEDDAH (Arabie Saoudite) - Une vaste opération d'acheminement de bonbonnes d'eau Zemzem a été lancée depuis l'aéroport international de Djeddah, le roi Abdelaziz (Arabie Saoudite), vers les aéroports d'Alger, Constantine, Oran, Ouargla et d'Annaba au profit des hadjis de la saison 2018.

L'opération, la première du genre, consiste à transférer à l'avance des bonbonnes d'eau Zemzem qui seront distribuées aux hadjis dès leur retour des Lieux Saints, selon les explications fournies mardi soir en marge du lancement de cette opération. "Cette opération d'acheminement de bonbonnes d'eau Zemzem intervient en application des instructions du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs en vue d'assurer le meilleur des services aux hadjis", a indiqué à l'APS le coordinateur administratif et financier de la mission algérienne du hadj, Salah Bouterfa.

Il a ajouté que cette eau transférée à bord des avions de la Compagnie aérienne algérienne vers l'aéroport de Ouargla est "un cadeau" de l'Office national du hadj et de la Omra (ONHO) aux pèlerins, détaillant que "toutes les autorisations d'usage, imposées par les autorités saoudiennes ont été obtenues", en coordination avec les différents secteurs de la mission algérienne du Hadj, le Consulat général d'Algérie à Djeddah et les représentants de la Compagnie aérienne nationale Air Algérie et l'Office national du Hadj et de la Omra (ONHO).

La même source a souligné que cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre des efforts de l'ONHO visant à améliorer l'organisation et la gestion du pèlerinage, permettra également "d'accompagner et de rassurer les pèlerins algériens". M. Bouterfa a indiqué que la première cargaison, acheminée vers l'aéroport de Ouargla, "totalise 3001 bonbonnes d'eau de Zemzem de 5 litres chacune", relevant que "des espaces de stockage ont été aménagés dans les aéroports algériens et des bureaux de distribution d'eau Zemzem ont été installés avec l'objectif d'entamer la distribution d'eau aux hadjis dès leur retour au pays".

La même source a souligné que huit (8) vols sont programmés depuis l'aéroport international de Djeddah vers cinq (5) aéroports algériens pour transporter 38 178 bonbonnes d'eau Zemzem, soit au total 190 tonnes.