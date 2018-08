Le ministre des sports, Danho Paulin a reçu les médaillés ivoiriens des Jeux Africains de la Jeunesse en Alger, du championnat d'Afrique d'athlétisme et la Coupe du monde par équipe de taekwondo en Chine, le mercredi 8 août 2018 à salle de Conférence de l'Office national des Sports (Ons).

En Algérie pour les Jeux Africains de la Jeunesse, la délégation ivoirienne est revenue avec 13 médailles dont 3 en or, 2 en argent et 8 en bronze. Au Nigeria, à Asaba, les athlètes ivoiriens ont remporté 6 médailles ( dont 2 en or, 2 en argent et 2 en bronze). En Chine, l'équipe mixte a glané une médaille d'argent. Au total, ce sont 20 métaux que les athlètes ivoiriens ont présenté au ministre Danho Paulin. Celui-ci qui a arboré fièrement ces métaux, tout en les félicitant individuellement, leur a rendu un hommage : »

Je voudrais vous saluer, vous remercier et vous dire la disponibilité de la Côte d'Ivoire à pousser tous ses enfants, le plus possible pour que le flambeau de la Côte d'Ivoire soit porté avec fierté ». Il a demandé aux jeunes athlètes de poursuivre sur cette lancée et d'être des modèles pour d'autres jeunes.

»Soyez des modèles. Nous devons sortir de la posture de la facilité. Il faut mettre l'accent sur le mérite », a conseillé le ministre. Il a promis aux médaillés ivoiriens qu'ils recevront dans les jours à venir les primes liées à leur performance. À cette promesse, il faut ajouter celle d'une réception par le Chef de l'État. Saisissant cette occasion ,le Ministre Danho Paulin a invité les fédérations sportives à faire preuve de sacrifice dans la préparation des équipes nationales. »

Vous n'aurez jamais suffisamment les moyens pour vous préparer. La Côte d'Ivoire ne pourra pas donner tout ce qu'elle a pour vous préparer .Nous devons faire attention à la dépense publique (... ) Nous devons faire preuve d'imagination .Aujourd'hui la dépense est efficace, car vous avez ramené des médailles. Nous allons mobiliser l'essentiel de nos ressources pour que la dépense publique soit efficace au service du sport et de la Côte d'Ivoire », a-t-il indiqué.