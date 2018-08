Ile Maurice: 100 000 abonnés à la chaîne YouTube de l'express

100 000 ! C'est le nombre d'abonnés que la chaîne YouTube de l'express a atteint ce vendredi 10 août. Grâce à la fidélité de nos lecteurs, nous sommes non seulement le premier groupe de média à atteindre ce chiffre sur la plateforme de vidéos, mais aussi la deuxième chaîne la plus intéressante selon les internautes à Maurice. La chaîne va maintenant être vérifiée par YouTube et obtiendra le «Silver Play Button.»

Le choix de développer le pôle multimédia n'a pas été vain. «La vidéo va peu à peu s'imposer comme la plateforme journalistique de choix sur les smartphones - car elle englobe l'écrit, l'iconographie, la photographie, l'image, le son, les voix et le son. C'est un médium à 360 degrés. A l'express, cela est venu compenser notre absence sur les ondes télé et radio, qui demeurent souvent des outils politiques entre les mains des suiveurs du pouvoir. Au moins, Internet et Youtube nous permettent de contourner la MBC. Et on ne va pas s'en priver», a déclaré Nad Sivaramen, responsable des rédactions.

L'express tient à remercier tous ses lecteurs. Prochaine étape : 1 000 000 d'abonnés et la «Gold Play Button» !