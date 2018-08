Sénégal: Le Cnp exprime ses préoccupations sur la Zleca

L'accès généralisé aux marchés publics ainsi que les mécanismes de contrôle et de régulation ; les droits d'établissement et ou les conditions d'exercice d'activités de services sans avoir de registre de commerce figurent également parmi les préoccupations du Cnp.

Soulignant que seule la région Cedeao connait un niveau d'intégration élevé, il demande bien regarder la question de la libre circulation des marchandises et celle des barrières non tarifaires. Il n'a pu manquer de s'interroger sur comment vont se faire les rapprochements des lignes tarifaires entre la Cedeao et le reste de l'Afrique.

Les membres de l'organisation patronale n'ont pas manqué l'occasion d'exprimer leurs préoccupations. Baïdy Agne affirme qu'il faut définir préalablement le niveau de flexibilité et d'asymétrie des échanges de biens et de services.

Le ministre du Commerce, de la Consommation, du Secteur informel et des Pme poursuit sa campagne de sensibilisation et d'information des couches socio professionnelles sur la Zone de libre-échange continentale africaine (Zleca).

