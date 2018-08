Congo-Kinshasa: Musique - Les bassistes congolais à l'école de Michel basse !

Dynamique et expérimenté, Michel Basse est un guitariste congolais fervent évoluant en France. Ce bassiste de renommée internationale fait la fierté de sa génération. Il a fait et continue à faire ses preuves en accompagnant plusieurs autres stars de la musique du monde.

Ce maître de la guitare à quatre cordes s'illustre grâce à ses interventions musclées dans les albums et spectacles de musiciens dans lesquels il a toujours laissé ses traces indélébiles, en y apportant sa touche magique et son savoir-faire artistique. Également visionnaire, ce jeune congolais de la diaspora est toujours animé d'une pensée optimiste de développer, collaborer et surtout partager les connaissances et promouvoir les talents dans la musique congolaise.

En séjour à Kinshasa, Michel LUMANA a mis en œuvre le projet d'un atelier de formation et d'échange sur la guitare basse qui va réunir les jeunes bassistes évoluant au pays. Cette rencontre sera animée par lui-même, Michel Basse, et Paul Ngoie Le Perc, percussionniste et leader du groupe J'Affroz. Il sera question d'apprendre et de partager avec les participants les différentes notions, telles que : «Harmonie et super imposition», «Composition et improvisation», «Approche du son» et «Secret d'un bassiste professionnel»...

«A travers ce projet, nous voulons révolutionner la basse congolaise qui est confrontée à plusieurs problèmes, sur le plan pratique. Nous devons donner une direction de travail aux jeunes guitaristes congolais. Notre but est d'avoir une élite qui pourra défendre dans les jours à venir la basse congolaise, qui n'est rien d'autre qu'une portion de notre culture », explique Michel Basse.

Cette rencontre est prévue ce samedi 11 août 2018, sur l'avenue Kimbondo, n°417, dans la commune de Bandalungwa, non loin de l'église «Mon Ame loue l'Eternel» du frère Patrice Ngoy Musoko.

Pour lui, l'idéal consiste à renforcer la capacité des bassistes congolais en leur dotant de nouvelles connaissances et maîtrise en termes d'harmonie, le sens de la mélodie. Cette rencontre permet non seulement d'outiller les guitaristes sur les nouvelles techniques mais aussi de réfléchir sur des méthodologies qui vont leur permettre de mieux transmettre leur savoir et de le rendre accessible à tous.

Cet atelier vise principalement à doter la musique congolaise d'une élite de bassistes qui seront capables de posséder une pensée profonde et de développer leur performance dans le travail. «Avoir des connaissances sans les partager, c'est se mettre au niveau de celui qui n'a pas d'idées», dixit Michel LUMANA. Toutefois, ce bassiste chevronné lance un appel aux partenaires à le soutenir pour que son projet puisse s'étendre sur l'ensemble du pays et qu'il profite à la jeunesse artistique congolaise.