Congo-Kinshasa: Après la désignation de Shadary comme Dauphin, Me Célestin Tunda plébiscite le choix historique de Joseph Kabila

Il faut dire que cette décision aura sérieusement bousculé le co-fondateur du PPRD au point de le voir trahir son estime le plus profond en la personne du Chef de l'Etat en exercice, pour acclamer son œuvre offert sur le grill, à tout un monde assoiffé de révélation de sa seule et unique personnalité. «Il vient de démontrer que c'est un grand homme, dans la lignée des célébrités comme Mao, Lénine, Castro, Mandela, De Gaulle, etc. », ajoute-t-il.

Pour Me Célestin Tunda, la plus grande victoire revient donc à Joseph Kabila qui s'est oublié soi-même en prenant une décision qui met d'abord le Congo au centre de tous les intérêts.

L'on entendra pendant longtemps parlé de ce 8 août 2018. L'histoire retiendra que Joseph Kabila en fin stratège, tenait sa promesse de respecter la Constitution, faite à maintes reprises à la nation congolaise, comme à la toute dernière occasion, devant députés et sénateurs réunis en congrès un certain 19 juillet 2018. A ce jour où nombreux se questionnent sur l'après révélation du dauphin de cet homme longtemps terré dans son calme naturel, Célestin Tunda, un des cadres du PPRD, revient sur sa décision prise dans les toutes dernières heures du tout dernier jour du dépôt des candidatures pour la présidentielle à la Ceni.

