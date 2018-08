Seychelles: Le bureau du maire, un cadre plus beau, est un nouvel emplacement pour les mariages civils aux Seychelles

Les mariages civils qui ont eu lieu précédemment au bureau de l'état civil auront désormais lieu au bureau du maire de Victoria. Le changement, qui a pris effet jeudi, a été immédiatement suivi de trois mariages.

L'officier d'état civil principal, Marietta Labrosse, a déclaré que le changement est dû à la taille du bureau de l'état civil.

"Le bureau à l'état civil est trop petit. L'enregistrement des naissances et des décès y est effectué. Cet endroit (le bureau du maire) est plus grand, ce qui permet aux couples de venir avec leur famille et leurs amis », a déclaré Mme. Labrosse.

Pour marquer ce changement de lieu, un protocole d'entente a été signé entre le maire de Victoria, David André, et le secrétaire principal à l'immigration et à l'état civil, Alain Volcere.

M. Andre a dit que le bureau du maire est inspirant et beau.

"Le bureau du maire est un lieu où l'on célèbre les mariages civils partout dans le monde. Quand j'ai été élu maire, l'une des premières choses qui m'est venu à l'esprit était d'appliquer la même chose aux Seychelles étant donné que ce bâtiment est une beauté et a beaucoup d'histoire «, a déclaré M. André.

"En tant qu'artiste, j'espère que cela apportera quelque chose de plus artistique et de plus prestigieux entraînant plus d'émotion plutôt que de simplement échanger des vœux dans un bureau rempli de dossiers", a déclaré M. André.

Il espère que « cela inspirera les jeunes à se marier entouré de ces beaux décors. » Il a ajouté que son équipe et lui-même continueront à travailler pour « embellir notre espace afin de le rendre encore plus inspirant, poétique et artistique. »

Après la signature de l'entente, le premier mariage a été célébré dans le bâtiment jeudi.

La mariée, Dolores Martin, née Aglae, a déclaré après sa cérémonie de mariage qu '"elle est heureuse et privilégiée" d'être le premier couple à se marier au bureau du maire.

"C'est un très beau bâtiment que je connais depuis mon enfance et à l'époque, c'était une bibliothèque. C'est vraiment chouette qu'ils en aient fait un endroit pour les mariages car c'est un site rempli d'histoire. En tant que Seychelloise, je suis très fier et heureuse ", a déclaré Mme. Martin.

Le mariage entre Dolores et Arnaud Martin était l'un des trois unions de la journée.

Les célébrations de mariage au bureau du maire, situé le long de l'avenue State House, se dérouleront les mardis et jeudis matin sans frais supplémentaires. Les couples souhaitant célébrer leur mariage à un autre endroit, quel que soit le jour de la semaine, devront payer 110 $ (SCR1500).

Les mêmes frais sont applicables pour le samedi, même si les cérémonies se tiennent au bureau du maire étant donné qu'un fonctionnaire de l'état civil devra se rendre disponible.