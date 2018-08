Burkina Faso: Qualité du bitume à Ouaga - Le LNBTP en démonstration

Tout au long de l'exécution du chantier, ils ont supervisé l'étalage de la couche de base, de la couche d'accrochage, le sablage. « L'épaisseur après compactage doit être de 5 cm pour que la voie puisse résister aux grandes sollicitations des usagers et empêcher l'infiltration de l'eau », fait-il remarquer. Afin de rendre ce travail de terrain complet, le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics prévoit de faire des prélèvements sur le bitumage 72 heures après des examens en labo.

L'équipement de l'atelier, qui comprend un finisseur, deux camions ben, une bouille, un compacteur à pneus et un autre à rouleau lisse vibrant vrombit à plein régime. Les ouvriers, munis de balais, donnent les derniers coups à la couche de base. « Ici, on a un revêtement en béton bitumineux », nous apprend Ali Sana, le directeur des études du laboratoire. Mais pour les profanes que nous sommes, cela reste obscur dans notre esprit. Mais lui sait où il met les pieds. Il est là pour s'assurer que le travail se fait dans les règles de l'art.

En effet, pour des travaux de renforcement de la voirie de Ouagadougou, le Laboratoire des travaux publics a été commis par le ministère des Infrastructures pour s'assurer du contrôle de qualité des enrobés bitumineux. Ali Sana, directeur des études et du contrôle géotechnique, et son équipe y ont fait le déplacement.

