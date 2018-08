Madagascar: Cinéma - Poopy à l'affiche de « Trafic »

Dans l'environnement mondial actuel marqué par la violence à long terme y compris le terrorisme et les… Plus »

Selon le réalisateur, l'idée lui était venue quand il étudiait encore à l'extérieur. Avec les kidnappings et les disparitions de personnes qui sévissent aujourd'hui dans le pays, il a décidé de faire un film dessus. D'après Ndriana Ranto, réalisateur, « nous avons misé surtout sur les ressources humaines étant donné que des médecins, des juristes et autres intellectuels ont largement contribué à ce film. Pour le scénario, je me suis inspiré de faits réels que l'on ne peut soupçonner alors que cela touche les enfants de notre pays. En tant qu'enseignant, il est de mon devoir envers ma patrie » relate-t-il. A priori, « Trafic » est un film malgache qui sort des sentiers battus de la vie quotidienne malgache et ces histoires d'amour trop bien rodées.

On la connaît chanteuse, maman et une adepte fervente de la religion juive, pourtant ce sera devant la caméra qu'elle démontrera un talent caché que l'on n'a jamais soupçonné. Elle, c'est Poopy ! Prochainement, elle sera à l'affiche de « Trafic », une fiction de Ndriana Ranto qui sortira le 16 août . Pur produit d'Yeladim production, le long métrage met au grand jour les trafics d'organes.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.