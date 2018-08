Sénégal: Portrait d'Eleemane HK - La spirale énigmatique d'un artiste

Agé juste de 25 ans, Eleemane HK porte milles casquettes à la fois. Chorégraphe, acteur, scénariste, musicien, danseur, le jeune homme collabore avec de célèbres acteurs dans le domaine artistique. En lui, germe de grands projets de cinéma, pour apporter une nouvelle vision à l'art. Portrait d'un passionné d'images.

Il a sa manière particulière de voir et de rendre la nature puisque c'est lui-même qui le dit. «Je suis une personne atypique, très osée dans ses choix et toujours dans sa bulle évasive. J'aime les choses très bizarres sortant de l'ordinaire, je m'habille en tout noir, la majeure partie du temps». Eleemane HK, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un artiste polyvalent. A la fois acteur, scénariste, chorégraphe, model et musicien, il vit la passion de l'art depuis tout petit.

Né un 24 octobre 1993 au Sénégal, Eleemane HK commence à faire de la danse, du hip hop, de la voix contemporaine classique, à l'âge de 9 ans. A 17 ans, il fait des chorégraphies de danse américaine pour des groupes à Dakar et pour ses propres performances. Eleemane HK veut apporter une «touche vraiment différente de ce que les sénégalais ont l'habitude de voir». «Le but de mon art, c'est de casser toutes les barrières, de répandre mon art comme une épidémie, d'imposer ma vision subliminale, d'en faire une mode en vogue et atteindre mes objectifs qui dépassent le monde artistique», explique l'artiste.

En 2013, Eleemane HK démarre la mode. Il commence ainsi sa carrière de model et pose pour plusieurs designers et devient également le visage d'un label de mode et d'événementiel MMCHIC de LuSs Amadeus, pour une campagne promotionnelle de 2015 à 2020. On est en 2016. Année où il entre dans le cinéma, après sa formation dans une école basée aux Etats-Unis et où la designer Selly Raby Kane qui a habillé la très célèbre Beyoncé, la même année, l'a contacté. Avec elle, il a fait un film à Dakar intitulé «The Othe Dakar», un court métrage. Le film sera par la suite nominé au Tribeca Festival de New York en 2017, entre autres distinctions à l'international.

Pour ce qui est toujours du cinéma, Eleemane HK s'investit dans son premier projet nommé «PersonnA» qui a pour thème «Une fantaisie étrange». «Le film marquerait une fracture dans le temps, voir une nouvelle ère artistique, et serait un mélange de (Science Fiction, de Fantaisie, d'Horreur, de Bizarre, d'Illusion, de Métapsychique et de psychédélique)», raconte-t-il. Sa passion pour les «bouches, les yeux» se fait sentir sur sa façon d'expliquer. «Dès fois, on me surnomme l'homme aux abeilles etc. Mais je dirai que le problème qui se pose, c'est une ouverture de la mentalité». Mais loin de se gêner, le jeune de taille moyenne est un homme de défi. «J'aime avoir le contrôle de ce que je fais, les innovations, les défis. Je ne calcule pas les détails et je suis persévérant dans mon travail».

Pour l'année 2018, Eleemane HK nous dévoile un film intitulé «Une folie exagérée» dans lequel il collabore avec une directrice artistique libanaise du nom de Nour Youssef. Le film sortira d'ici 2020. «En 2019, nous assisterons à des créativités cosmiques, magiques voir super naturelles», a fait savoir l'artiste. Aujourd'hui, les images d'Eleemane HK ont dépassé les frontières. Ses photos ont été appréciées sur les réseaux sociaux par la chaine américaine BET, BBC sur Instagram et partagées par des plateformes Sci-fi-londoniennes, etc.