Congo-Kinshasa: Elections inclusives et apaisées vivement réclamées. CLC - Les marches du 12 au 14 août 2018 temporairement suspendues !

*Dans un communiqué intercepté hier, tard dans la soirée, le Comité Laïc de Coordination, tout en se disant déterminé à défendre l'intérêt du peuple, accepte de manière temporaire de surseoir à son programme d'actions du 12, 13 et 14 août, pour faire preuve de bonne foi et encourager, en même temps, le Chef de l'Etat et la CENI à prendre, de bonne grâce et non plus au prix du sang, toutes les dispositions nécessaires et urgentes, pour garantir au peuple congolais son droit le plus légitime aux élections crédibles, inclusives, apaisées et transparentes.

Le combat continue...

Mais, le Comité Laïc de Coordination, dans ce même communiqué, relance l'appel à ses préalables majeurs, à savoir : Non à l'exclusion de certains acteurs aux élections ; Non à l'utilisation de la machine à voter non prévue par la loi ; Non à l'utilisation d'un fichier électoral corrompu par la présence de millions d'électeurs fictifs et sans empreintes digitales, au mépris des recommandations de l'OIF ; Non à l'instrumentalisation de la CENI qui risque manifestement d'organiser une parodie d'élections et, enfin ; Non à l'entretien d'un climat pré-électoral malsain du fait de la non-mise en œuvre par la Majorité au pouvoir, des mesures de décrispation politique, pourtant, exigées par l'Accord de la Saint Sylvestre.

Le CLC prévient, par ailleurs, que si ces préalables ne sont pas réunis, il reviendra à la charge, avec une série de nouvelles manifestations pacifiques.

Ici, il rappelle au Chef de l'Etat et à la CENI que la crédibilité du processus électoral dépend inévitablement de la réponse à tous ces préalables majeurs sans lesquels, tous les efforts engagés jusqu'ici, risquent d'être sacrifiés sur l'autel d'un nouveau chaos inutile. Donc, les marches du 12 au 14 août sont temporairement suspendues. Mais, la pression et la lutte continuent jusqu'au bout. Ci-dessous, découvrez, in extenso, ce que pense le CLC de la suite du processus électoral en cliquant là CLC DOCUMENT