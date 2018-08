communiqué de presse

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA MAJORITE PRESIDENTIELLE

En date du 8 août 2018, le Camarade Emmanuel RAMAZANI SHADARY a été désigné en qualité de candidat du Front Commun pour le Congo, FCC en sigle, à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 ;

De ce fait, la Majorité Présidentielle, dans son ensemble, félicite, avec grande fierté patriotique, Son Excellence Joseph KABILA KABANGE, Autorité morale de la Majorité Présidentielle, pour son choix décomplexé, témoin d'un acte de conviction aux valeurs et principes de la démocratie, en ce compris, la garantie d'une alternance pacifique au sommet de l'Etat;

A la faveur de ce même choix, fruit d'une intense activité de consultation démocratique auprès des composantes politiques et des personnalités indépendantes du Front Commun pour le Congo, la Majorité Présidentielle salue, une fois de plus, le sens de la parole donnée dont fait montre son Autorité morale: « il avait juré devant Dieu et devant la Nation de respecter la Constitution de la République, de maintenir son indépendance et de sauvegarder l'unité nationale ; et voici qu'à la face du monde entier, il a respecté la Constitution, il a maintenu l'indépendance du pays et a sauvegardé l'unité nationale ; Nul donc n'en peut douter, il est le Père de notre démocratie mais aussi un grand pionnier du respect de la loi fondamentale du pays ».

L'histoire en cours d'écriture des institutions de notre pays, note la Majorité Présidentielle, restera à jamais évocatrice de ce tournant inscrit en lettres d'or sur le cours du temps en termes d'une «première »et d'un héritage sûr pour les générations présentes et à venir;

Aussi, la Majorité Présidentielle, davantage affermie par le choix éclairé de son Autorité morale, invite-t-elle tous ses militants et toutes ses militantes des quatre coins de la République démocratique du Congo, à s'organiser pour soutenir, lors du vote du 23 décembre 2018, la campagne électorale et l'élection du Camarade Emmanuel RAMAZANI SHADARY ainsi que celles de tous les candidats et de toutes les candidates de notre famille politique briguant la députation nationale ou provinciale.

C'est pourquoi, tout en renouvelant au candidat désigné toutes ses félicitations, la Majorité Présidentielle s'engage à le soutenir sans réserve jusqu'à la victoire finale qui sera, avec l'aide de Dieu, une victoire réellement démocratique et non équivoque.

Que vive Joseph KABILA KABANGE, Autorité morale du Front Commun pour le Congo!

Que vive Joseph KABILA KABANGE, Autorité morale de la Majorité Présidentielle!

Fait à Kinshasa, le 09 août 2018.

Le Secrétaire Général de la Majorité Présidentielle

Aubin MINAKU NDJANDJKO