Sénégal: La bataille pour la présidence du Conseil économique à la Une

"Mais au Sénégal, le plateau infrastructurel n'a pas suivi l'évolution mondiale. La vétusté des quelques complexes sportifs existants ne permet plus à la jeunesse de vivre convenablement sa passion. L'Etat a entrepris depuis quelques années la réhabilitation et la construction d'infrastructures de nouvelles générations à l'image de Dakar Arena et de l'Arène nationale. Mais la tâche est ardue, vu l'énormité des besoins", ajoute la publication.

"Ce qui veut dire que des ténors connus qui ont fait face à Diouf et Wade, ne vont pas en découdre avec Macky Sall. Car, à l'exception d'Idrissa Seck Seck, candidat en 2007 et 2012, tous les autres candidats déclarés en seront à leur première expérience", note Tribune.

"Le mandat de Aminata Tall à la tête du CESE a pris fin depuis quelques mois. Mais cette fois-ci, les femmes de Bennoo Bokk Yaakaar ne veulent plus de la présidente sortante. Elles plaident pour leur présidente Marième Badiane", écrit Le Quotidien. "Les femmes de BBY n'ont plus d'Ami", ironise le quotidien du Groupe Avenir Communication en faisant allusion à la présidente sortante.

Dakar — La bataille pour la présidence du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et la présidentielle de février 2019 sont les principaux sujets au menu des quotidiens reçus vendredi à l'APS.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.