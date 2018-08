Madagascar: Football Transfert - Les révélations de Dax sur son arrivée au « Kaizer Chiefs »

Dans l'environnement mondial actuel marqué par la violence à long terme y compris le terrorisme et les… Plus »

Et pour confirmer cette décision du club sud-africain, Dax a passé le test physique et médical.

1er juillet. Arohasina dit Dax est l'un des meilleurs joueurs malgaches du moment. Il a été élu meilleur joueur de la dernière édition de la COSAFA et a vite tapé dans l'œil de l'équipe sud-africaine. « C'était depuis le 1er juillet que je suis en contrat avec 'Kaizer Chiefs'. Ils n'ont jamais fait machine arrière, malgré, les actions de Fosa Juniors FC », nous a expliqué, Dax, hier, dans un hôtel de Johannesburg. Pour l'obliger à ne pas partir, son certificat de transfert international (CTI) a été bloqué. « Actuellement, j'attends la lettre officielle de la Fédération Internationale de Football (FIFA) pour pouvoir jouer sur le terrain », explique-t-il, car « Kaiser Chiefs » a saisi la plus haute instance du football.

Il est sorti de son silence pour expliquer réellement la situation, par à rapport à ce que véhiculait son ancien club. « Vendredi dernier, le coach de Fosa Juniors FC, Bob Kootwijk m'a renvoyé du Cénacle à Amparibe. L'équipe n'a pas donné mon salaire pour le mois de juillet. Or depuis le mois d'avril, presque tous les joueurs ne sont plus en contrat avec Fosa. Cette situation a facilité mon départ » a-t-il continué.

Il est bien installé en Afrique du Sud. Arrivé samedi après-midi à Johannesburg, Arohasina Andriamirado dit Dax s'est entraîné avec l'équipe du Kaiser Chiefs, le lendemain même. « Je tiens à vous expliquer que Fosa Juniors FC m'a déjà demandé si je voulais partir ou non. J'ai dit que je vais jouer avec 'Kaizer Chiefs', sitôt de retour au pays après la COSAFA. Comme on sait, à Madagascar, c'est encore du football amateur et que le temps est venu pour moi d'aller dans le milieu professionnel. Après, Fosa a tout fait pour que je ne puisse pas partir, pourtant, il faut que je gère ma carrière» a expliqué Dax.

