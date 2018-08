Madagascar: STAR Tour - Cap sur Majunga !

Les responsables de la Star, lors de la présentation de l'évènement à Andraharo.

Après le succès de la première édition du STAR Tour, initiée en partenariat avec la Commune urbaine de Majunga et la STAR en 2017, l'évènement sera de retour dans la Ville des Fleurs du 24 au 26 août prochain. Un week-end qui sera le rendez-vous incontournable des locaux et des vacanciers pour cette fin de mois.

Trois jours de fête ! C'est ce qui attend les Majungais et tous ceux qui seront de passage dans la Cité des Fleurs du 24 au 26 août. Véritable plateforme de promotion artistique, le THB Tour Majunga promet de l'ambiance et du divertissement pour les locaux, mais aussi pour les touristes et les vacanciers, qui viendront spécialement pour l'occasion.

Durant les trois jours, le bord de Majunga sera animé par les marques phares de la Star et avec la complicité d'Honorat et Andry Barhone. Le site sera distinctement séparé de la grande scène, l'espace terrasse et famille, ainsi que de l'espace enfant. Karine Razafindrakoto d'en dire davantage : « Tous les jours dès 14 h, les manèges et les jeux de kermesse seront disponibles pour le plus grand plaisir des enfants et des plus jeunes. A partir de 15 h sur la grande scène, les animations DJ mettront la population dans le ton des festivités.

Pour la soirée du 24 août, Jazz MMC sera sur scène dès 18 h suivi de Stéphanie à 19 h 30. L'espace terrasse et famille accueillera la soirée « spécial Coca-Cola », avec des animations telles que la 'Table Garnie', ainsi que l'animation 'Mme Queen's'. Cette dernière est un jeu qui mettra à contribution les utilisateurs de Facebook et qui consistera à se prendre en photo avec la personne habillée par Queen's ». La photo qui récoltera le plus de « Like » sur Facebook gagnera des lots.

Carnaval. « Pour la deuxième journée, le grand carnaval débutera à 14 h 30 et se terminera devant la grande scène, où le Mega Zumba avec XXL s'enchaînera. Dans la soirée, les DJ mettront la foule dans l'ambiance avant de laisser place à Elidiot sur scène. L'espace terrasse et famille sera au thème de XXL pour le 25 août, avec des cocktails proposés par la marque ainsi que l'animation « Mlle XXL », qui reprend le principe de l'animation ' Mme Queen's ».

Le 26 août, la grande scène accueillera Basta Lion et Tence Mena. Un feu d'artifice clôturera officiellement cette édition de Star Tour à Majunga. Tous les après-midi et tous les soirs, DJ Cyemci, Teejay Jerry et Nicki Di Manu se relayeront pour les ambiances discothèques. « Comme à chaque évènement organisé par la STAR, la sécurité et la propreté seront les priorités.

Pour ce faire, des agents de sécurité seront mobilisés durant toutes les festivités et les actions de nettoyage seront faites à chaque fin de soirée ainsi que lundi matin en collaboration avec la Commune urbaine de Majunga ». STAR Tour Majunga, la promesse de moments festifs et conviviaux entre amis et en famille.