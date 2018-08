Maroc: Le Président Ivan Duque Marquez loue la qualité des relations maroco-colombiennes

Le niveau d'éducation, la situation familiale, l'âge et les normes sociales seraient en cause, selon Bank… Plus »

Relevant le grand intérêt manifesté par le président du Parlement andin pour l'expérience marocaine dans le domaine des énergies renouvelables et du dessalement d'eau de mer, Habib El Malki lui a adressé une invitation pour effectuer une visite au Maroc avant fin 2018 à la tête d'une délégation comprenant des représentants des cinq pays membres du Parlement andin ; à savoir la Colombie, le Chili, l'Equateur, le Pérou et la Bolivie ; une visite qui sera l'occasion pour l'organisation d'un séminaire sur le développement durable, a-t-il annoncé.

Le président de la Chambre des représentants a également transmis au dirigeant colombien la satisfaction de SM le Roi des relations liant le Royaume du Maroc à la République colombienne, fondées sur la coopération fructueuse et l'estime mutuelle, réitérant la volonté du Souverain d'œuvrer de concert avec Ivan Duque Marquez à en élargir l'éventail et les hisser au niveau des aspirations des deux peuples amis pour l'intérêt bien compris des deux Etats et pour consolider la solidarité entre les pays du Sud.

Pour sa part, Habib El Malki a félicité au nom de S.M le Roi Mohammed VI le Président Ivan Duque Marquez suite à son accession à la magistrature suprême de la République de Colombie, lui exprimant les félicitations du Souverain et ses vœux sincères de plein succès dans ses hautes fonctions, pour réaliser les aspirations du peuple colombien à davantage de progrès et de prospérité.

Hugo Quiroz Vallejo décorant Habib El Malki et Poignée de main entre les présidents de la Chambre des représentants et du Parlement andin.

