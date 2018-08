Madagascar: Portrait - Lary - rockeuse, styliste et coach !

On la connaît surtout sous sa casquette de chanteuse, mais Iary, c'est un artiste à multiples facettes passionné de mode, mais également un coach.

La « reine du rock » ? Oui Iary l'est. Quand on a du charisme et qu'on sait s'imposer dans un milieu typiquement masculin, on devient tout naturellement la référence féminine dans son domaine. N'ayant jamais eu peur de se battre pour sa passion et ses convictions, la chanteuse a monté une à une les marches et ne s'est jamais laissée démonter par les mauvaises langues pour atteindre ses objectifs. Au fil des années, elle s'est imposée dans le milieu. Quand on parle du rock au féminin, son nom vient en premier à l'esprit. Iary n'est pourtant pas que rock. La mère de famille a un répertoire très éclectique. « C'est vrai que c'est ce genre musical qui m'a dévoilée au grand public et m'a faite sortir de l'anonymat, mais je suis aussi une mélomane qui écoute tout : du reggae au rap ».

Iary, la rockeuse.

Styliste. Sur scène, elle fait toujours mouche. Pas seulement avec ses prouesses et sa prestation scénique, mais surtout grâce à ses tenues de scène pour le moins originale. Tenues qu'elle confectionne elle-même. Pour la chanteuse, pas question de dépenser chez une couturière pour ensuite avoir un résultat qui ne correspond aucunement à ses attentes. Elle se laisse porter par son inspiration et son feeling et se met à pied d'œuvre jusqu'à ce que ses inventions prennent forme. Pas de croquis, mais de l'imagination et de la créativité à profusion et le tour est joué. Il y a quelques années, la chanteuse a même dévoilé ses œuvres lors d'un défilé. Depuis quelques années, le grand public venait également de découvrir une autre facette de sa personnalité, celle de coach.

« Pozitiv émission ». Du charisme, elle en a. Un atout qui lui vient de son vécu et qui fait d'elle cette femme forte et déterminée qu'elle est aujourd'hui. Coach depuis quelques années, Iary partage donc son savoir-faire et ses expériences pour montrer la voie à ceux qui semblent un peu avoir perdu leur repère ou qui ont besoin d'aide pour avancer et surmonter les obstacles auxquels ils font face. Pour asseoir sa notoriété et renforcer sa capacité en tant que coach, la jeune femme, avec d'autres coaches, a suivi une formation avec des formateurs professionnels européens. Toujours dans cette optique de démocratiser le coaching et de venir en aide aux autres à travers le coaching, Iary, avec son équipe, a donc mis en place la « Pozitiv émission » sur Skyone tous les dimanches. A voir !