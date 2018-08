Madagascar: Vitogaz - Le « Kit Fatapera » connaît un vif succès

Vitogaz passe à la vitesse supérieure dans sa stratégie nationale pour la conquête de nouveaux consommateurs en lançant depuis le mois de juin sa campagne promotionnelle sur le « Kit fatapera » complet prêt à l'emploi.

Le gaz comme une alternative à l'utilisation du charbon de bois. La société Vitogaz a fait sien ce concept destiné avant tout à la protection de l'environnement. Une opération d'envergure qui n'est autre que la poursuite des efforts déployés par Vitogaz depuis 2016 et qui cadre dans l'objectif de faciliter l'accès des ménages malgaches dans l'utilisation d'une énergie propre, compétitive et accessible pour cuisiner. En tout cas, le « Kit Fatapera » connaît actuellement un vif succès.

Campagne. Cette politique se concrétise par une vaste campagne de promotions. En effet, depuis le mois de juin, des promotions et des animations tournantes ont été organisées dans plusieurs points de vente de proximité dans la capitale et dans les grandes villes des provinces. « Les consommateurs bénéficient à la fois d'une réduction tarifaire sur le kit complet tout en ayant la possibilité de gagner des cadeaux lors d'un achat » précise un communiqué de Vitogaz. Ainsi, pour ces deux premiers mois, Antsohihy, Toamasina, Fort-Dauphin, Ambatondrazaka, Mahajanga et Antananarivo ont accueilli le VITOGAZ Tour 2018. La société compte mener cette action jusqu'à la fin de l'année et le calendrier des animations est disponible sur la page Facebook de VITOGAZ.

Avantages. Sur le terrain, les consommateurs accueillent avec beaucoup d'intérêt cette offre, car de plus en plus de foyers sont séduits pour l'utilisation de cette énergie propre. En effet, selon ces adeptes du gaz, ils ont choisi cette solution, car les avantages sont nombreux. Pour ne citer que le fait que le gaz soit plus compétitif que le charbon tout en présentant d'autres points positifs comme la propreté, la rapidité et la préservation de la forêt. Toujours dans cette volonté d'aller plus loin et de répondre aux besoins de la majorité de la population, la société projette de lancer à court terme sur la Grande Ile une nouvelle offre consistant à la vente fractionnée de gaz (remplissage des bouteilles en point de vente). « Lemaintso » donne ainsi rendez-vous pour bientôt aux foyers à revenu moyen pour cette innovation dans la distribution du GPL sur le marché malgache et qui répondra sans aucun doute à leur attente.