Madagascar: Hippisme / Mahazina - Les deux ans et demi font le show !

Une arrivée chez les poulains et pouliches de deux ans et demi.

La 9e journée des courses de chevaux de l'AHCEL de dimanche dernier à Mahazina a été marquée par l'entrée en lice des poulains et pouliches de deux ans et demi. Un véritable show à l'image de cette victoire de Rolex Magique sous la selle de Patrick Rakotoarivelo et ce d'une petite encolure devant Rayon de Lune également très impressionnante avec la monte de Nicot Ramiliarimanga.

La troisième place est revenue à Ringo d'Or associé à Gil Chezard Ralaivonitsara d'une sacrée course à laquelle participaient huit chevaux de très grande qualité qui renforce le rôle de l'AHCEL dans le développement de l'élevage de chevaux.

Dans la course phare de cette mémorable journée, Nelly Fly a mis tout le monde d'accord avec l'aide de Jean Baptiste Rakotohanja même si l'Oiseau Bleu est bien revenu sous la selle de Nicot Ramiliarimanga. Mascotte de Star et Patrick Rakotoarivelo terminent à la troisième place.

Ce qui donne un avant-goût de la journée de dimanche prochain dans le cadre de la Fête des Mimosas et qui clôture également la saison des courses à l'hippodrome de Mahazina.

En attendant, voici les vainqueurs des autres courses.

Ihajavola s'offre la première course avec Charles Randriatsaralahy tandis que Noris Faniry gagne la seconde sous la selle de Gil Chezard.

La troisième course également ouverte aux poulains et pouliches de deux ans et demi, est remportée par Rexah Bin Khalifa qui foulait pour la première fois l'hippodrome de Mahazina avec une aisance déconcertante, mais logique en raison de ses origines, car elle est le fruit d'un croisement entre Witty et Singspiel qui n'est autre qu'un crack qui a pratiquement tout gagné, de l'Europe au Canada en passant par l'Asie.

Jean Baptiste Rakotohanja signa son doublé du jour en remportant la 4e course avec Magique Etoile.